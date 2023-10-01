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        Bursa'da yapılan Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı "Baja Resital" tamamlandı

        Bursa'da 2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı "Baja Resital" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 22:07 Güncelleme: 01.10.2023 - 22:07
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        Bursa'da yapılan Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı "Baja Resital" tamamlandı
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        Bursa'da 2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı "Baja Resital" tamamlandı.

        Yarışların tamamlanmasıyla, bir otelde düzenlenen ödül töreninde sporculara kupaları verildi.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2023 ulusal yarışma takviminde yer alan ve sıralama turuyla birlikte 3 gün süren şampiyona, Mustafakemalpaşa ilçesindeki yarışlara sahne oldu.

        Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından organize edilen etkinliğin son gününde 25 otomobil sporcusu yer aldı.

        Yarışçılar şampiyona boyunca Muradiye Sarnıç Mahallesi'nden başlayarak, Suuçtu Şelalesi'nden geçip Karapınar Mahallesi'ne kadar 70 kilometrelik bir özel etabı geçti.

        Toplam 4 ayaktan oluşan şampiyonada Bursa ayağı sonunda yarışçılar, Türkiye şampiyonluğu yolunda önemli bir yol katetti.

        Şampiyonanın Bursa'daki ayağında sıralamalar şöyle oluştu:

        SSV kategorisi: 1- Abdullah Turgut/Arda Şenay, 2- İsrafil Akyüz/Mert Tepe, 3- Diren Öykü/Caner Çapar

        Sınıf 4: 1- Kenan Özsoy/Harun Deynek, 2- Alper Sarper/Cihan Armağan, 3- İlyas Sönmez/Bozkır Pelister

        Sınıf 3: 1- Atakan Keskin/Duygu Yılmaz Keskin, 2- Özgür Şenyurt/Volkan İşler, 3- Atilla Baybara/Cüneyt Göktürk

        Sınıf 2: 1- Murat Kamil Altın/Tuvana Sayar, 2- Mehmet Tüfekçioğlu/Uğur Tepe

        Otomobil kategorisi: 1- Murat Kamil Altun/Tuvana Sayar, 2- Atakan Keskin/Duygu Yılmaz Keskin, 3- Özgür Şenyurt/Volkan İşler

        Ödül törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız da katıldı.

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