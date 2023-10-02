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        Bursa'da bariyere çarpan otomobil yandı

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bariyere çarparak alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 14:50 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:50
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        Bursa'da bariyere çarpan otomobil yandı
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bariyere çarparak alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Yenişehir-İznik kara yolunun 10. kilometresinde Fetih Özcan'ın kullandığı 36 HE 354 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

        Çarpmanın ardından Özcan otomobilden çıkarken, yakıt deposu delinen otomobil alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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