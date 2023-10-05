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        Uludağ İhracatçı Birliklerinin eylül ayı ihracatı yaklaşık 3 milyar dolar oldu

        Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) eylül ayı ihracatının yaklaşık 3 milyar dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:39 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:39
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        Uludağ İhracatçı Birliklerinin eylül ayı ihracatı yaklaşık 3 milyar dolar oldu
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        Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) eylül ayı ihracatının yaklaşık 3 milyar dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

        UİB'den yapılan açıklamaya göre, UİB'in geçen ay 2 milyar 978 milyon 440 bin dolar olan ihracatı, ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 26 milyar 829 milyon 928 bin dolara ulaştı.

        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) eylül ihracatı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 2 artışla 2 milyar 392 milyon 920 bin dolar olarak gerçekleşti. OİB'in 9 aylık dış satımı da 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 17 yükselişle 22 milyar 80 milyon 736 bin dolara çıktı.

        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), geçen ay 111 milyon 586 bin dolarlık ihracata imza attı. UTİB'in ocak-eylül ihracatı ise 962 milyon 510 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Eylülde 73 milyon 999 bin dolarlık dış satıma ulaşan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin yılın 9 ayındaki ihracatı 768 milyon 795 bin dolar oldu.

        Geçen ay 30 milyon 652 bin dolarlık ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği, ocak-eylül döneminde 207 milyon 529 bin dolarlık dış satıma imza attı.

        Eylülde 31 milyon 497 bin dolarlık ihracat yapan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise yılın 9 ayında 148 milyon 743 bin dolarlık satışa ulaştı.

        UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin Eylül 2023 ihracatı da 337 milyon 786 bin dolar olarak gerçekleşti.

        İhracat verilerini değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Global anlamdaki ekonomik gelişmeler ile Avrupa pazarındaki daralmaya rağmen üyelerimizin gayretli çalışmaları ve birlik olarak yeni pazarlara yönelik yaptığımız çalışmaların neticesinde UİB'in ihracatı artmaya devam ediyor. Hedeflerimiz doğrultusunda ülkemiz ihracatına katkımız artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

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