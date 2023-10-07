Uluslararası Bursa 4 Days Oryantiring Yarışları devam ediyor Türkiye Oryantiring Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa 4 Days Oryantiring Yarışları, Uludağ'da sürüyor.

Türkiye Oryantiring Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa 4 Days Oryantiring Yarışları, Uludağ'da sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Belediyesinin destekleriyle organize edilen yarışlara Türkiye, Çekya, Slovakya, Ukrayna ve İsrail'den 470 sporcu katılıyor.

Yarışlar, 5 Ekim'de Uludağ Kirazlıyayla mevkisinde başladı. Sporcular, klasik mesafe yarışında 1500 metre rakımda ormanlık alanlarda bol oksijenli ortamda hedeflere ulaşmaya çalıştı.

Mustafakemalpaşa ilçesine geçen katılımcılar, dün uzun mesafe yarışlarında mücadele etti. Sporcular, turistik Suuçtu Şelalesi mevkisinde eğim noktaları yüksek arazide gerçekleştirilen yarışlarda başarılı olmak için ter döktü.

Yarışların üçüncü günü ise Uludağ Sarıalan'da orta mesafe yarışlarıyla devam ediyor. Günün programı, akşam saatlerinde Bursa'nın Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki "süpersprint gece yarışı" ile tamamlanacak.

Etkinlik, yarın kent merkezindeki Heykel bölgesinde sprint yarışıyla sona erecek. Daha sonra kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verilecek.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu'nun da bazı müsabakaları izlediği, Oryantiring Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Fatih Turgut ile hakemlerin görev aldığı organizasyon kapsamında ayrıca tarihi Bursa Ulu Cami önünde labirent oryantiring etkinliği gerçekleştirildi.