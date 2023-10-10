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        Bursa'da bir binada 50 göçmen yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binaya düzenlenen baskında yabancı uyruklu 50 göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 08:41 Güncelleme: 10.10.2023 - 09:03
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        Bursa'da bir binada 50 göçmen yakalandı
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        Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir binaya düzenlenen baskında yabancı uyruklu 50 göçmen yakalandı.

        İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi’ndeki bir binada kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti.

        Belirlenen adresi fiziki takibe alan polis ekipleri apartmana baskın düzenledi. Operasyonda, binanın çeşitli dairelerinde saklanan yabancı uyruklu 50 göçmen yakalandı.

        İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen göçmenlerden 35'inin kimliğinin olmadığı, 15'inin ise diğer illerde oturma izinlerinin bulunduğu belirlendi.

        35 kaçak göçmen sınır dışı edilirken, 15 göçmen ise oturma izinlerinin bulunduğu illere gönderildi.

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