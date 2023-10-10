Uluslararası Bursa 4 Days Oryantiring Yarışları'nın sonuçları açıklandı Türkiye Oryantiring Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa 4 Days Oryantiring Yarışları'nda dereceye girenler belli oldu.

Türkiye Oryantiring Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa 4 Days Oryantiring Yarışları'nda dereceye girenler belli oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Belediyesinin destekleriyle 5-8 Ekim'de gerçekleştirilen yarışlara Türkiye, Çekya, Slovakya, Ukrayna ve İsrail'den 470 sporcu katıldı.

Sporcular sırasıyla Uludağ Kirazlıyayla'da klasik mesafe, Mustafakemalpaşa ilçesinde Suuçtu Şelalesi'nin de bulunduğu bölgede uzun mesafe, Uludağ Sarıalan'da orta mesafe, Bursa'nın Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde "süpersprint gece yarışı"na ve Heykel bölgesinde sprint yarışına katıldı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu'nun da izlediği yarışlarda, M10 kategorisinde Ziya Doruk Aslan (Pusula Doğa SK), M12'de Koray Doğan (İnegöl Belediye SK), M14'te Rüzgar Efe Ateş (İnegöl Belediye SK), M16'da Egemen Tülek (Kastamonu Oryantiring SK), M18'de Ege Özavşar (Nilüfer Yaşam SK), M20'de Ahmet Polat (Tavşanlı Oryantiring SK), M21A'da Erdi Arslan (Kastamonu Oryantiring SK), M21B'de Mehmet Yavuz Yardımcı (İstanbul Orinteering SK), M21E'de Özgür Fettah (Türk Silahlı Kuvvetleri SK) birinci oldu.

M35'te Tomas Jun. Zdrahal (Hana Orienteering), M40'ta Ahmet Korkmaz (ferdi), M45'te Sinan Şen (İstanbul Orinteering SK), M50'de Tanzer Dursun (Bursa Hedef GDSK), M55'te Petr Fiala (Hana Orienteering), M60'ta Tomas Socho (Hana Orienteering), M65'te Jaroslav Pijak (Hana Orienteering), M70'te Antonin Navratil (Hana Orienteering), MOP'de İdris Gelir (Safari DSK) ilk sırada yer aldı.

W10'da Zeynep Kurtulmuş (Bursa Hedef GDSK), W12'de Zeynep Şeker (İnegöl Belediye SK), W14'te Hanife Sena Güde (İnegöl Belediye SK), W16'da Melek Tekin (İnegöl Belediye SK), W18'de Azra Coşkun (İnegöl Belediye SK), W20'de Buse Açıl (Balıkesir GSK), W21A'da Beyza Dinler (Yıldız Teknik Üniversitesi), W21B'de Beyza Tuncel (Uludağ OSK), W21E'de Selvihan Günaydın (Türk Silahlı Kuvvetleri SK), W35'te Nermin Fenmen (ferdi), W40'ta Seda Arslan (Pusula Doğa SK), W45'te Radka Mrkvicova (Hana Orienteering), W50'de Nilüfer Dursun (Bursa Hedef GDSK), W55'te Jana Kubinova (Hana Orienteering), W60'ta Tamara Denysenko (Hana Orienteering), W65'te Ivana Mrazkova (Hana Orienteering), W70'te Daniela Dohnalova (Hana Orienteering), WOP'de ise Zeynep Sezginal (ferdi) yarışları birincilikle tamamladı.