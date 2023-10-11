Bursa'da kamyonla çarpışan kamyonetteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kamyon ile süt toplama kamyonetinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kamyon ile süt toplama kamyonetinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İlçe merkezinden kırsal Devecikonağı Mahallesi yönüne seyreden Neşet K. (57) idaresindeki 16 GS 177 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Bekir U'nun (38) kullandığı 16 SK 450 plakalı süt toplama kamyoneti, Melik Mahallesi girişindeki köprünün yakınında çarpıştı.

Kazada, kamyonetteki kişilerden Fatma Topal (54) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Bekir U. ile aynı araçta bulunan Ali N. (78), Ahmet N. (43), Huriye Z. (77) ve Mehmet Y. (81) ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

İlk müdahalelerinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikeleri bulunan Mehmet Y. ve Huriye Z, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Araçta sıkıştığı yerden çıkarılan Topal'ın cansız bedeni ise Mustafakemalpaşa'daki hastanenin morguna gönderildi.

Tedavisi tamamlanan Bekir U. ile kamyon sürücüsü Neşet K, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.