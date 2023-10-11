UTEK Uçuş Akademisinde eğitimlerini tamamlayan pilotlar belgelerini aldı

Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD) öncülüğünde kurulan Uzay Havacılık Teknoloji ve Eğitim AŞ bünyesinde faaliyet gösteren UTEK Uçuş Akademisinde eğitimlerini tamamlayan pilotlar, mezuniyet belgelerini aldı.

UTEK Uçuş Akademisinden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Kaymakamı Mustafa Güney, Yenişehir Havalimanı'nda gerçekleştirilen mezuniyet törenindeki konuşmasında, UTEK'in çok önemli ve başarılı bir projeye imza attığını belirtti.

Güney, "Modern dünyada artık en güzel, en hızlı, zamanı en tasarruflu kullanan yolculuk biçimi hava yolları. Dolayısıyla bu anlamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İstikbal göklerdedir’ sözünü derneğimiz ve UTEK AŞ sahiplenmiş, çok güzel olmuş. Pilotlara gün geçtikçe ihtiyaç daha da artacak. Bu gençleri ve UTEK'i tebrik ederim." değerlendirmesinde bulundu.

UTEK AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Gök de Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" diyerek gösterdiği yolda ilerlediklerini ve bu hedef doğrultusunda BUMİAD bünyesinde 2016 yılında UTEK Uzay Havacılık Teknoloji ve Eğitim Kulübünü kurduklarını aktardı.

Kulübün önce iktisadi işletmeye, sonra da UTEK AŞ'ye dönüştüğünü bildiren Gök, "UTEK, Atatürk'ün havacılık vizyonu doğrultusunda hayata geçti. UTEK AŞ bugün filosundaki 6 uçağı, bir uçuş simülatörü, 2 hangarı, 2 okul binası ve yüksek eğitim kalitesiyle ülkemizin örnek gösterilen bir kurumu haline gelmiştir. Bize ne mutlu ki çok sayıda insanın emeği ile 2016 yılından bu yana büyük mesafe kateden UTEK, bugün gurur verici bir törene ev sahipliği yapıyor." ifadesini kullandı.

UTEK Eğitim Müdürü Neslihan Özgür ise UTEK'in her gün gelişip büyüyerek Türk sivil havacılığına katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Hava yollarında pilot olma hedefiyle uçuş okulunda yoğun ve yorucu eğitim sürecini başarıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşadıklarını kaydeden Özgür, "Uçuş emniyeti ve kaliteden ödün vermeden Türk sivil havacılığına katkı sağlamaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet sertifikaları takdim edildi ve bröveleri takıldı. Mezunlar adına Açelya Böcü, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Havalimanı kulesinden mezunların telsiz anonsuyla tebrik edildiği tören, toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Törene, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş, UTEK ve BUMİAD yöneticileri ile pilotların aileleri katıldı.