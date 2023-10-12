Bursa'da uçurumdan düşen kocasının ölümüne neden olmakla suçlanan sanık yargılanıyor
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde uçurumdan düşen eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen kadının yargılanmasına devam edildi.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde uçurumdan düşen eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen kadının yargılanmasına devam edildi.
Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuksuz sanık Arzu G'nin avukatı katıldı.
Mahkeme heyeti, olay yerinde yapılan keşif tutanağının beklenmesi ve mütalaa hazırlanması amacıyla dosyanın Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Geçen yıl eylül ayında Orhaneli ilçesine bağlı Dündar Mahallesi’nde yaşayan Ali G. ve eşi Arzu G’yi, otomobille bölgedeki bir uçurumun kenarına gitmişti.
Aralarındaki tartışma sırasında uçurumdan düşen çiftten Ali G. olay yerinde ölmüş, çevreden geçen servis sürücüsü tarafından yol kenarında ağır yaralı bulunan eşi Arzu G. ise hastaneye kaldırılmıştı.
Davanın iddianamesinde, sanık Arzu G'nin "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.