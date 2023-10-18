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        Bursa'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı yakalandı

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kişi bıçakla öldürüldü, şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 20:18 Güncelleme: 18.10.2023 - 20:18
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        Bursa'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı yakalandı
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        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kişi bıçakla öldürüldü, şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, taksi sürücüsü Suat S. (40) ile L.A. (42) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen olayda, L.A, yanında bulunan bıçakla Suat S'yi karnından ve göğsünden bıçakladı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Suat S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

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