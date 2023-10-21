Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da muhtarlarla bir araya geldi:

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Milletin emaneti olan hiçbir makam ya da mevki daha orada kendini ispat etmeden başka bir makam ya da mevkiye sıçrama tahtası olarak kullanılamaz. Böyle yapılırsa bu millete büyük bir saygısızlık olur. Adresi anlıyoruz değil mi?" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 14:10 Güncelleme: 21.10.2023 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da muhtarlarla bir araya geldi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Milletin emaneti olan hiçbir makam ya da mevki daha orada kendini ispat etmeden başka bir makam ya da mevkiye sıçrama tahtası olarak kullanılamaz. Böyle yapılırsa bu millete büyük bir saygısızlık olur. Adresi anlıyoruz değil mi?" dedi.

        Ala, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Gençlik ve Spor Merkezi'nde muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde yeniden aday olacak muhtarlara başarılar diledi.

        Vatandaşa hizmet için kurgulanmış makamların, mevkilerin, pozisyonların küçüğü ya da büyüğünün olmadığını vurgulayan Ala, her makamın emaneten alındığını dile getirdi.

        Efkan Ala, milletin emanet ettiği hiçbir makamın başka makam ve mevkilere bir basamak olarak kullanılamayacağını belirterek, şöyle devam etti:

        "Milletin emaneti olan hiçbir makam ya da mevki daha orada kendini ispat etmeden başka bir makam ya da mevkiye sıçrama tahtası olarak kullanılamaz. Böyle yapılırsa bu millete büyük bir saygısızlık olur. Adresi anlıyoruz değil mi? Daha yeni gelmişsiniz, bir meselenizi ortaya koyun. Bir hizmet yapın, hizmetinizi millet değerlendirsin. Sonra da size başka bir hedef gösterirse oraya gidersiniz. Milletin göstermediği, vicdanında 'evet' demediği hedefe doğru, onun olan o makam ve mevkiye doğru kendiliğinizden adım atmaya, yürümeye başlarsanız yarı yolda kalırsınız. Yarı yolda kalanlar gibi. Sonra da dönersiniz, millete hizmet edeceğinize kendi içinizdeki meseleleri çözmek için bütün enerjinizi harcarsınız."

        Ala, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde CHP'nin tutumunu eleştirdi.

        Partiler kendi içlerinde çatışmaya, mücadeleye girince ülkenin temel çıkarlarının, temel politikalarının bile yalan yanlış bilgilerle istismar edilebildiğini anlatan Ala, "Onun için istikrarlı bir muhalefete de ülkelerin ihtiyacı var, sadece iktidarlara değil. Böyle bir şey olabilir mi? Aynı tezkerenin 2016'da, 2017'de 'evet' diyeni, şimdi içerikte bir değişiklik yok, 'hayır' diyorsun ve seninle ittifak yapmış partiler de 'evet' dedi. Yani seçimlerde kendisini desteklemiş olan partiler de 'evet' dedi. Sadece Yeşil Sol Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi tezkereye 'hayır' dediler." ifadesini kullandı.

        - "Kimsenin menüsü olmayız, kimseyi de menü yapmayız"

        AK Parti'li Ala, İsrail'in Filistin'e saldırılarına değinerek, "İsrail bir devlet gibi davranmıyor. Çoluk çocuk hastanenin vurulması hangi insanın vicdanında yer bulur. Böyle bir şey olabilir mi? 17 yıldan fazladır orası abluka altında. Şimdi de canlarını alıyor. Hedef gözetmeksizin saldırıyor ve sözün bittiği yer olan hastaneyi bombalayarak hastanedeki çoluk çocuğu tamamen katletti ve ondan sonra da halen bunu efendim birtakım yalan yanlış bilgilerle dünyaya sunuyor." diye konuştu.

        Zulümle inşa edilen bir geleceğin kimseye fayda vermeyeceğine dikkati çeken Ala, "Bunları söylüyoruz. Aynı zamanda dış politikada yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. Sonuç almak için de en ciddi gayreti gösteren ülke, Allah'a şükür hiç olmazsa yine bizim ülkemiz ve dünyaya da çağrısını her seferinde yineliyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye'nin etrafında olup bitenlere sessiz kalamayacağını dile getiren Ala, şunları kaydetti:

        "Biz, yöneticiler olarak şunun farkındayız: Türkiye'nin etrafında, Orta Doğu'da, Kafkaslar'da, Balkanlar'da bir masa kurulmuşsa, masanın etrafında Türkiye'nin bir sandalyesi yoksa dikkat edelim menüde olabiliriz. Onun için etrafımızda masa kurulmuşsa o masada mutlaka sandalyemiz olur. Bunun için çalışıyoruz. Sandalyemizi koyuyoruz ve 'biz buradayız' diyoruz. Kimsenin menüsü olmayız, kimseyi de menü yapmayız. Onun için de biz inisiyatif almak zorundayız."

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katılımcılara hitap ettiği toplantı, basına kapalı devam etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Öykü Arin için donör olmuştu! Başka bir çocuğu kurtaracak
        Öykü Arin için donör olmuştu! Başka bir çocuğu kurtaracak
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        İSKİ'den önemli uyarı! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        İSKİ'den önemli uyarı! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bursa'da ağaçlık alana düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
        Bursa'da ağaçlık alana düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
        AK Parti'li Ala: "Hiçbir toplum geleceğini çocukların kanlarıyla karılan ha...
        AK Parti'li Ala: "Hiçbir toplum geleceğini çocukların kanlarıyla karılan ha...
        Parkta içki içerken dengesini kaybedip, 25 metreden düştü
        Parkta içki içerken dengesini kaybedip, 25 metreden düştü
        Kırmızı kuyruklu boa yılanı ve çinçillalar Bursa Hayvanat Bahçesi'ne alışıy...
        Kırmızı kuyruklu boa yılanı ve çinçillalar Bursa Hayvanat Bahçesi'ne alışıy...
        Eski eşini bıçaklayıp yüzüne tiner attı, çalışanına `Öldü mü´ diye mesaj yo...
        Eski eşini bıçaklayıp yüzüne tiner attı, çalışanına `Öldü mü´ diye mesaj yo...
        Cezaevi aracına bombalı saldırının failleri son savunmalarını yaptı, dava k...
        Cezaevi aracına bombalı saldırının failleri son savunmalarını yaptı, dava k...