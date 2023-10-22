AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da Teşkilat İstişare Toplantısı'nda konuştu: AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Okul bombalandı. O küllerin altında adaleti kalan büyük güçlerden küçük bir ses bile yok. Bu zulmü destekliyorlar. Bunlar insanlığın yüz karasıdır." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Okul bombalandı. O küllerin altında adaleti kalan büyük güçlerden küçük bir ses bile yok. Bu zulmü destekliyorlar. Bunlar insanlığın yüz karasıdır." dedi.

Ala, Bursa'nın Kestel ilçesindeki Yeşil Vadi Tesisleri'nde düzenlenen AK Parti Kestel İlçe Başkanlığı Teşkilat İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin etrafında kaos ortamının olduğunu söyledi.

Vatandaşların en son seçimde olduğu gibi her defasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini hatırlatan Ala, vatandaşların Türkiye'ye hediye ettiği istikrarla ülkenin adeta istikrar adası olarak yoluna devam ettiğini belirtti.

İçeride kargaşa çıkarmak isteyenlerin projelerini, planlarını yüzlerine çarptıklarını ifade eden Ala, "Etrafımızda olan biten bütün hadiselerde inisiyatif alan neredeyse yeryüzünde birkaç ülkeden biri, bölgemizde tek ülke Türkiye. Bir mesele zuhur ettiğinde etrafımızda bütün dünya ülkelerinin liderleriyle görüşerek o meseleyi çözmeye çalışan bölgemizdeki tek lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sizin oylarınızla, sizin desteğinizle bunu sağlıyor." diye konuştu.

Efkan Ala, Türkiye'nin gönül coğrafyasının, fiziki coğrafyasının kat kat üzerinde olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Senelerdir dile getirdiğimiz bir mesele var, Gazze. Biz bu gidişatın, gidişat olmadığını biliyorduk. Onun için gündeme geldiğinde Cumhurbaşkanı'mız, Birleşmiş Milletler'de dünyanın gözünün içine baka baka nereden başlayıp nereye geldiğini dünyaya aktardı. Davos'ta gereğini yaptı. Söylenecek sözü söyledi ama dünya kulaklarını tıkadı. İnsanlık kör oldu. Gidişatı görmüyor. Şimdi Gazze'de bombalanan insanlıktır. Enkazın altında kalan insanlığın vicdanıdır. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlık kör, dünya sağır. Çoluk çocuk bombalanıyor hastanelerde. Hastane bombalanıyor. Daha yeni haber geldi. Okul bombalandı. O küllerin altında adaleti kalan büyük güçlerden, küçük bir ses bile yok. Bu zulmü destekliyorlar. Bunlar insanlığın yüz karasıdır. Bizim gibi üç kıtayı yönetmiş büyük milletin büyük evlatları, mirasçıları olan insanların hafsalasının almayacağı kadar kötü şeyler oluyor. Tasavvur edemeyeceğiniz kadar insanlık dışı trajediler yaşanıyor, facialar oluyor."

- "Filistinlileri, Filistinliler yönetmelidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış için çok yoğun bir diplomasi yönettiğine dikkati çeken Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı'mız en başta olmak üzere 20'den fazla uluslararası kuruluş ve ülkenin yöneticileriyle, devlet başkanlarıyla, başbakanlarıyla hiç durmadan bir diplomasi trafiği yürüterek bu zulme 'dur' demeye gayret ediyoruz. Biz bugüne kadar Filistinlilerin yanında olduk. Bundan sonra da olacağımız yer, Filistinli kardeşlerimizin yanıdır. Türkiye yapılması gerekenleri yapıyor. Elinden geleni değil onların ihtiyacı olanı yapıyor ve yapmaya devam edecek. Dün biraz insani yardım gitsin diye kapıdan giriş oldu. Çabalarımızı, her şeyi göze alarak, bütün ülkelerle konuşarak ama insani değerlerden ayrılmadan ve onları hep karşımızdakilere hatırlatarak, insanlıktan çıkmış olsalar insanlıklarını hatırlatarak bize düşenleri yapmaya devam edeceğiz. Çözüm önerimiz de açık, net, berraktır. Bundan sonra öyle kem küm etmeye lüzum yok, 'mış' gibi yapmaya lüzum yok. Bunları kabul etmiyoruz. Filistin'de, Filistin devleti kurulmalı ve bütün dünya bunu tanımalı. Filistinlileri, Filistinliler yönetmelidir. Başka çaresi olmaz. Başkasının iradesi altında bir millet hayatını devam ettiremez. O topraklar Filistinlilere aittir. Başkenti Doğu Kudüs olan Gazze'yi, Batı Şeria'yı içine alan, oradaki bütün işgal emarelerini ortadan kaldıran bir Filistin devleti kurulacak ve onu da Filistinliler yönetecek. Bunun da garantörleri olacak. Başka çare yok. Biz de her platformda bu haklı davayı savunacağız, savunmaya devam edeceğiz."

Ala, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman, Emine Yavuz Gözgeç ve Emel Gözükara Durmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ile partililerin katıldığı etkinlikte, geçmiş dönem belediye başkanları ve ilçe başkanlarına teşekkür belgesi takdim etti.