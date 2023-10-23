Kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Bursa İstihdam Zirvesi" başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bursa İstihdam Zirvesi"nin açılış programı düzenlendi.

Açılış programının ardından "Yerel Yönetimlerin İstihdama Katkısı", "Sanayide Mesleki Eğitim ve İstihdam" ile "İş Dünyasında Kadın İstihdamı" oturumları yapıldı.

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'de de uzay ve havacılığın, yüksek teknolojinin konuşulduğu bir dönemde sürecin doğru okunması gerektiğini belirterek, gençlerin kariyer planlarını da çağın gereklerine göre yapması gerektiğini belirtti.

Kadın istihdamından gençlerin kariyer planlamasına, meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine burslardan kırsal kalkınmaya kadar pek çok alanda istihdama yönelik projeler hayata geçirdiklerini aktaran Aktaş, "İstihdam önem verdiğimiz bir konu. Teknolojinin geldiği noktaya göre planlama yapıyoruz. Kırsal kalkınmada tersine göç için çalışıyoruz. Gençlerimizin doğru iş kollarına yönelmesi sağlıyoruz. Süreci iyi okumak lazım. Burası 85 milyon nüfuslu bir ülke. Uzay, havacılık ve yüksek teknolojiyi konuşuyoruz. Gençler bu süreci doğru okumalı ve ona göre kariyer planlaması yapmalı." ifadesini kullandı.

Aktaş, kırsalda istihdam olanaklarını artırarak, kente göçün önüne geçmek için önemli yatırımlar yaptıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde 97 çalışanı olan ve sadece sebze halini işleten Tarım A.Ş. şirketimiz vardı. Şu anda personel sayısı 1503. Sahil bakımları, yeşil alan düzenlemeleri ve ilaçlama gibi hizmetleri bu şirketimiz görüyor. Daha önce özel şirketlere yaptırdığımız bu işleri kendimiz yaparak hem maliyetleri düşürüyoruz hem de elde ettiğimiz tasarrufla ise çiftçimize fide, fidan, tohum destekleri yapıyoruz. Tek bir örnek vereyim. Keles'te kapanmak üzere olan süs bitkileri kooperatifi vardı. Onu tekrar işler hale getirdik. Böylelikle hem üretim maliyetlerini düşürdük hem de bölge çiftçimize sadece bu yıl 19,5 milyon lira ödeme yaptık."

Etkinliğe, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, İŞKUR İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve diğer ilgililer katıldı.