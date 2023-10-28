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        Bursa'da kaybolduktan 47 gün sonra ölü bulunan kadının cenazesi toprağa verildi

        Kayıp ihbarından 47 gün sonra cesedi bulunan Nevrigül Alan'ın cenazesi Bursa'nın İznik ilçesinde defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 18:38 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:38
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        Bursa'da kaybolduktan 47 gün sonra ölü bulunan kadının cenazesi toprağa verildi
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        Kayıp ihbarından 47 gün sonra cesedi bulunan Nevrigül Alan'ın cenazesi Bursa'nın İznik ilçesinde defnedildi.

        Gemlik ilçesinde 18 Ekim'de zeytinlikte ağaca asılı halde cesedi bulunan iki çocuk annesi Alan'ın (22) Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlandı.

        Alan için İznik Halil Hayrettin Paşa Camisi'nde yakınları ve sevenlerinin katılımıyla cenaze namazı kılındı.

        Ardından genç kadın, İznik İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.

        Hisar ile Umurbey mahalleleri arasındaki zeytinliğine gelen çiftçi, ağaçta asılı bir ceset görünce durumu polise bildirmiş, bu araziye gelen ekipler, uzun süredir burada olduğu belirlenen cesedin, Gemlik'te yaşadığı evden 2 Eylül'de ayrıldıktan sonra kaybolan 2 çocuk annesi Nevrigül Alan'a ait olduğunu tespit edilmişti.

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