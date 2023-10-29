Bursa'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları düzenlendi

Bursa'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlandı.

Mudanya ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla tören düzenledi.

Mudanya Kaymakamlığında tebriklerin kabul töreniyle başlayan kutlamalar, İlçe Spor Salonu'nda devam etti.

Kaymakam Ayhan Terzi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğu coğrafyada güvenin, huzurun, umudun adı olan bir devlet olduğunu belirterek "Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk Milleti, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla, zaferle taçlandırmıştır." dedi.

Törende, şiirler okunması ve halk dansları gösterisi sonrasında yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Belediye Bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde İpar Caddesi'nden İskele Meydanı'na kadar gerçekleştirilen yürüyüşle tamamlanan kutlamalara protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Mustafakemalpaşa

Mustafakemalpaşa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı, büyük bir coşkuyla kutlandı.

Cumhurluk Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile başlayan 100. yıl törenine, Adnan Menderes Meydanı ev sahipliği yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Belediye Başkanı Mehmet Kanar ile birlikte halkın bayramını kutlayan Kaymakam Ahmet Altıntaş, günün anlam ve önemini belirttiği konuşmasında, Türk milletinin, cumhuriyeti özümseyip tüm değerlerine sımsıkı sarıldığını söyledi.

Türk insanının bugünlere nasıl geldiğini unutmayarak, aydınlık geleceğine emin adımlar yürüyeceğini belirten Altıntaş, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türk milletinin karakterine ve adetlerine uygun olan en iyi idare Cumhuriyet’tir’ sözüyle 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir." dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında okullar arasında düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin eserlerini okumasıyla devam eden programda, Nilüfer Hatun MTAL öğrencileri halk oyunları gösterilerini sundu.

Tören, Lalaşahin Ortaokulu korosu, Mustafakemalpaşa Belediyesi Küçükler Halk Oyunları gösterileri ve Belediye Bandosu gösterileri ile renklendi. Program, ödül töreni ve resmi geçitle son buldu.

Törene, Kaymakam Ahmet Altıntaş, Kaymakam Refiki Ferit Can, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile birlikte öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Orhaneli

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenledi.

Orhaneli Kaymakamı Muhammet Furkan Tuna, İlçe Belediye Başkanı Ali Aykurt, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK ve dernek temsilcileri ile yapılan program öncesinde, Orhaneli Kaymakamlığında tebrikleri kabul etti.

Törende, kurum, kuruluş, dernek, meslek odaları, muhtarlar ve siyasilerin katılımıyla tebriklerin kabul edilmesi sonrasında, Osman Uğur Meydanı'nda devam etti.

Törene katılan vatandaşların Cumhuriyet Bayramını ve Cumhuriyetin 100'ncü kuruluş yıldönümü kutlayan Orhaneli Kaymakam Muhammet Furkan Tuna, "Yüce Türk Milleti kendisine yönelen her türlü tehdidi bertaraf ederek Cumhuriyeti kurmuş, yaşatmış ve yaşatmaya devam edecektir." dedi.