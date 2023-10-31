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        Ahmet Taşyürek, Karacabey Belediyespor'un yeni teknik direktörü oldu

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Ahmet Taşyürek getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 09:01 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:01
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        Ahmet Taşyürek, Karacabey Belediyespor'un yeni teknik direktörü oldu
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        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Ahmet Taşyürek getirildi.

        Karacabey Belediyespor, yeni teknik direktörü Ahmet Taşyürek ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlayarak sözleşme imzaladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ahmet Taşyürek. Takımımız teknik direktörlük görevi için Ahmet Taşyürek ile anlaşmaya varmıştır. Her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz." ifadesi kullanıldı.

        Taşyürek, daha önce Antakyaspor, Kırıkhanspor, Hatayspor, Ümraniyespor, Pendikspor, Şanlıurfaspor, Boluspor ve Karşıyaka takımlarında teknik direktörlük yapmıştı.

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