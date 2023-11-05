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        Bursa'da öldürülen anne ve 2 çocuğunun cenazeleri defnedildi

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen anne ve 2 çocuğunun cenazeleri defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 15:01 Güncelleme: 05.11.2023 - 15:04
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        Bursa'da öldürülen anne ve 2 çocuğunun cenazeleri defnedildi
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        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen anne ve 2 çocuğunun cenazeleri defnedildi.

        Bursa Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından anne Zeynep Ö. (30) ile 4 ve 9 yaşındaki oğullarının cenazeleri Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

        Burada helallik alınmasından sonra tabutlar cenaze aracıyla Yalıntaş Mezarlığı önüne götürüldü.

        Cenaze namazının araç önünde kılınması ve duaların ardından cenazeler toprağa verildi.

        Törene Zeynep Ö'nün babası Mehmet ve annesi Nagehan Karaman, kardeşleri ile yakınları katıldı.

        Baba Samet Ö'nün (34) cenazesinin ise ailesi tarafından Konya'da defnedilmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumundan alındığı öğrenildi.

        - Olay

        Samet Ö. (34), önceki gece, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Ö. (30) ve 9 ve 4 yaşlarındaki oğullarının yaşadığı, kendisi için uzaklaştırma kararı bulunan Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi'ndeki eve gitmiş, eşi ile oğullarına tabancayla ateş etmiş, aynı silahla kendisini vurmuştu.

        Olay, Zeynep Ö'nün annesinin gündüz eve gelmesiyle ortaya çıkmış, polis ve sağlık ekipleri, aile bireylerinin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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