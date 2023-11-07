Bursa ve çevre illerde İsrail menşeli ürünlere boykot uygulaması yaygınlaşıyor Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te belediyeler ve okullar başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş, tesislerinde İsrail menşeli ürünlerin satışı ve dağıtımını yasakladı.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te belediyeler ve okullar başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş, tesislerinde İsrail menşeli ürünlerin satışı ve dağıtımını yasakladı.

Bursa Park Bahçe Sosyal ve Kültürel Hizmetler, Turizm, Su ve Su Ürünleri, Sağlık, İnşaat, Enerji, Sanayi ve Ticaret AŞ (BURFAŞ) markasıyla hizmet veren Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Sosyal tesislerimizde boykot var. Sosyal tesislerimizde İsrail menşeli ürünler satılmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, belediyelerine ait sosyal tesislerde İsrail menşeli ürünlere yasak getirdiklerini duyurdu.

Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile Bursa Muşlu Sanayici ve İş Adamlar Derneğinin (Bursa MUŞSİAD) aralarında olduğu kurum ve kuruluşlardan da boykot açıklamaları yapıldı.

- Eskişehir

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve Anadolu Üniversitesince alınan kararlarla, bağlı sosyal tesis, kantin ve yemekhanelerinde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı açıklandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, üniversiteye bağlı tüm sosyal tesis ve işletmelerde İsrail menşeli ürünler ile Gazze'de yaşanan insanlık suçuna destek verdiği bilinen markalara ait ürünlerin satışının yapılmayacağı kaydedildi.

ESTÜ Rektörlüğünün duyurusunda ise ESTÜ sosyal tesisleri, kantin ve yemekhanelerinde Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen tüm firmalara ait ürünlerin satışının yapılmaması kararı alındığı bildirildi.

- Balıkesir

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, boykot kararını, sosyal medyadan "Balıkesir, Filistin'in yanında. Büyükşehir Belediyemize ait sosyal tesislerde İsrail destekçisi markalara yer yok." paylaşımıyla duyurdu.

Altıeylül Belediyesinin paylaşımında, "Altaş AŞ olarak tüm sosyal tesislerimizde İsrail destekçisi ürünlerinin satışını durdurduk, yerli marka ürünlerimizin satışını gerçekleştiriyoruz." ifadesine yer verildi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ise sosyal medyadan, belediyeye ait sosyal tesislerde İsrail destekçisi ürünlerin satışı ve dağıtımının yapılmadığı bilgisini verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "İl genelinde öğretmenevleri, uygulama oteli ve bütün okul kantinlerimizde İsrail mallarının satışını durduruyoruz. Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların sosyal tesis ve okul kantinlerinde satışı yapılmayacaktır." paylaşımıyla boykot kararını ilan etti.

Ayrıca Sındırgı, Kepsut, Dursunbey, İvrindi, Marmara Adalar ve Bigadiç ilçe belediyeleri, Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine ait tesislerde de İsrail malları ve bu ülkeye destek olduğu bilinen markalara yönelik boykot başlatıldı.

- Kütahya

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İsrail menşeli ürünlerin Kütahya Belediyesine ait bütün sosyal tesislerden kaldırıldığını bildirdi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ise ilçedeki belediyeye ait termal hamam ve sosyal tesislerde İsrail menşeli ürünlerin yer almayacağını açıkladı.

Simav ve Gediz Belediyelerine ait sosyal tesislerde de İsrail menşeli ürünlerin kullanılmayacağı belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde öğretmenevleri, uygulama oteli ve bütün okul kantinlerinde İsrail mallarının satışının durdurulduğu, Filistin halkına yönelik insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların sosyal tesis ve okul kantinlerinde satışının yapılmayacağı bilgisi paylaşıldı.

- Yalova

Boykota destek veren Yalova Belediyesinin sosyal medya hesaplarından, "Filistin yanındayız. Filistin'e yapılan zulme sessiz kalmıyoruz. Yalova Belediyesine ait tesislerimizde İsrail destekçisi marka ve ürünler satılmamaktadır." paylaşımında bulunuldu.

Altınova, Çiftlikköy, Termal, Çınarcık ve Armutlu ilçe belediyeleri de bünyelerinde bulunan sosyal tesisler, aşevleri ve işletmelerde İsrail'e destek veren marka ve ürünlerin satılmayacağını duyurdu.

Yalova Üniversitesinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, üniversite bünyesindeki sosyal tesislerin tamamında Gazze'de yaşanan insanlık suçuna destek verdiği bilinen markaların satışının yapılmaması kararı alındığı belirtildi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ise sosyal medya hesabından, "Gençler pazartesinden itibaren kafe ve kantinlerde bu tür ürünler satılmayacaktır." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe sosyal medyadan, "İsrail'in Filistin zulmüne her gün bir yenisi daha eklenirken, il geneli öğretmenevi, uygulama oteli ve okul/kurumlarımızdaki kantinlerde İsrail mallarının satışını durduruyor ve boykot ediyoruz." paylaşımını yaptı.

- Bilecik

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin de üyesi olduğu Batı Karadeniz Üniversiteler Birliğinin boykot kararına katıldı.

Birlikten yapılan açıklamada, "Filistin'de işlenen insanlık suçlarına sessiz kalmamak ve zulme ortak olmamak için İsrail’e destek veren markaların ürünlerini boykot etme kararı aldığımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz." ifadesine yer verildi.