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        Yenişehir'de tek katlı iki evde etkili olan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tek katlı evde başlayıp bitişiğindeki eve sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 09:42 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:44
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        Yenişehir'de tek katlı iki evde etkili olan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tek katlı evde başlayıp bitişiğindeki eve sıçrayan yangın söndürüldü.

        Merkez Kurtuluş Mahallesi Kanal Sokağı'ndaki tek katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yayılan alevler, bitişiğindeki tek katlı eve de sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Yenişehir İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle başka evlere sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

        Söz konusu iki evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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