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        Bursa'da madenlerin bulunduğu alan enerji üretimiyle değerlendirilecek

        Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kuruçeşme mevkisinde etrafı maden ocaklarıyla çevrili alanda Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak Batı Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisi'nde, yaklaşık 100 bin konutun ihtiyacını karşılayacak elektrik enerjisi üretilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 12:37 Güncelleme: 12.11.2023 - 12:43
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        Bursa'da madenlerin bulunduğu alan enerji üretimiyle değerlendirilecek
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kuruçeşme mevkisinde etrafı maden ocaklarıyla çevrili alanda Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak Batı Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisi'nde, yaklaşık 100 bin konutun ihtiyacını karşılayacak elektrik enerjisi üretilecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tamamen kapalı sistemde, çevreye hiçbir zararı olmayacak şekilde projelendirilen tesiste oluşacak atık ısıyla, kurulacak seralar ısıtılacak ve seracılıkla ekonomiye ayrı bir değer katılacak.

        Bursa'da üretilen günlük toplam 3 bin 700 ton evsel katı atığın büyük bir bölümünün depolandığı Hamitler'deki Yenikent Sahası'nın ekonomik ömrünü doldurmaya başlaması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından atıkların enerji üretimiyle ekonomiye kazandırıldığı tamamen kapalı sistem olan Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisi'nin bir benzerini batı bölgesine kazandırmak için çalışmalara başlandı.

        Tesisin yapılmasına en uygun yerin belirlenmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KATÜ) alanında uzman akademisyenlerle yer tespit çalışmaları yapıldı. Hazırlanan her iki raporda da Kayapa Kuruçeşme mevkisi, en uygun alan olarak belirlendi. Etrafı taş ocaklarıyla çevrili bu alanla ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu da alırken, en yakın yerleşim birimine 1,5 kilometre uzaklıkta yapılacak tesise gelen nakil araçlarının vatandaşları rahatsız etmemesi için alternatif bir yol çalışması için de düğmeye basıldı.

        - Çöplük değil, entegre tesis yapıyoruz

        Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sanki "bölgeye atıkların bırakılacağı vahşi bir çöp depolama sahası yapılacakmış" gibi bölge sakinlerinin kasıtlı olarak yanlış bilgilendirilmesine tepki gösterdi.

        Kesinlikle bir çöplük veya yakma tesisi yapmadıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Biz katı atık entegre tesisi yapıyoruz. Sanki oturmuşuz, 3 günde hazırlamışız gibi bir algıyla bölge halkı yanlış yönlendiriliyor. Süreç 2014'te başlatıldı ama son 4-4,5 yıldır çok detaylı çalışıyoruz." diye kaydetti.

        Hamitler bölgesindeki tesisin ekonomik ömrünü doldurduğunun altını çizen Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

        "Hamitler sinyal veriyor. Çevresinde 11-12 mahalle ve 400 bin civarı nüfus var. Türkiye'deki en iddialı projelerden biri olacak. Bittiğinde bölgedeki insanlar da dahil herkes 'Allah razı olsun' diyecek. Bölgedeki 6-7 taş ocağına ses çıkarmayanların bu yaklaşımları abesle iştigal. Los Angeles'ta şehrin göbeğinde yapmışlar, uzay üssü gibi duruyor. Avrupa'da şehir merkezinde entegre tesisler var. Yaptığımız tüm inceleme ve araştırmalarda tüm uzmanların ortak kanaati burası. Bir ilçeye yapılmış tesis olarak düşünmeyin, bu Bursa'nın tesisidir. Ayrıca bu çöp değil, hammaddedir. Burada değerlendirip, ekonomiye kazandırılacak. Yeşilden, çevreden, geri dönüşümden bahsediyorsak altını dolduracak hamleler yapmak lazım. Bu vizyon bir projedir, bir ufuktur. Bu görevler bir gün bitecek ve burada yaşayacağım. Bu şehrin sokaklarında dolaşacağım. Göğsümü gere gere dolaşacağım, harika bir işe imza atmışız diye övünerek dolaşacağım bir projedir. Hamasi nutuklarla çevrecilik olmaz. Böyle vizyon projeler yapacaksınız. Bizi hayırla yad edecekleri bir proje olacak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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