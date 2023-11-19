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        Orhaneli'ye mevsimin ilk karı yağdı

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 12:20 Güncelleme: 19.11.2023 - 12:20
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        Orhaneli'ye mevsimin ilk karı yağdı
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

        Orhaneli ilçesinde etkili olan yağmur, sıcaklıkların düşmesiyle yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı.

        Orhaneli'ye bağlı kırsal Göynükbelen, Ortaköy, Süleymanbey, Başköy, Çınarcık, Demirci, Yakuplar, Sırıl, Fadıl, Ağaçhisar, Karaoğlanlar ve Söğüt mahallerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Yetkililer, yola çıkacak sürücülerin zincirsiz araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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