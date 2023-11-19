Orhaneli'ye mevsimin ilk karı yağdı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

Orhaneli ilçesinde etkili olan yağmur, sıcaklıkların düşmesiyle yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı.

Orhaneli'ye bağlı kırsal Göynükbelen, Ortaköy, Süleymanbey, Başköy, Çınarcık, Demirci, Yakuplar, Sırıl, Fadıl, Ağaçhisar, Karaoğlanlar ve Söğüt mahallerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yetkililer, yola çıkacak sürücülerin zincirsiz araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

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