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        Kar yağışı Orhaneli-Bursa kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kar yağışı nedeniyle kente bağlanan kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:05 Güncelleme: 19.11.2023 - 16:21
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        Kar yağışı Orhaneli-Bursa kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kar yağışı nedeniyle kente bağlanan kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Uludağ'ın güney eteğinde bulunan Orhaneli ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

        Özellikle Orhaneli-Bursa kara yolu Kapıkaya mevkisinde sürücüler zor anlar yaşıyor.

        Trafiğin zaman zaman durduğu ve araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolu açık tutmak için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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