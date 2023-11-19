Yalova'da olumsuz hava şartları nedeniyle iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 08.00'e kadar iki tekerlekli taşıtların trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.

Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 08.00'e kadar iki tekerlekli taşıtların trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu akşamdan itibaren yarın saat 08.00'e kadar motosiklet, elektrikli bisiklet, skuter ve motokuryelerin tedbiren trafiğe çıkışının yasaklandığı duyuruldu.