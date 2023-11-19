Yalova'da olumsuz hava şartları nedeniyle iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 08.00'e kadar iki tekerlekli taşıtların trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.
Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 08.00'e kadar iki tekerlekli taşıtların trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.
Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu akşamdan itibaren yarın saat 08.00'e kadar motosiklet, elektrikli bisiklet, skuter ve motokuryelerin tedbiren trafiğe çıkışının yasaklandığı duyuruldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.