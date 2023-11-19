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        Bursa'da sağanak nedeniyle deniz taştı, sahil bandı su altında kaldı

        Bursa'nın ilçelerinde sağanak yağış ve fırtına nedeniyle deniz taştı, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 23:46 Güncelleme: 19.11.2023 - 23:58
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        Bursa'da sağanak nedeniyle deniz taştı, sahil bandı su altında kaldı
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        Bursa'nın ilçelerinde sağanak yağış ve fırtına nedeniyle deniz taştı, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Gemlik'te su birikintileri nedeniyle sahil kesimleri sular altında kalırken, yaklaşık 25 dakika süren şiddetli fırtına sonrası sahilde hasar oluştu.

        Fırtına nedeniyle denizden taşan sular, sahil bölgesini aşarak mahalle aralarına kadar ulaştı.

        Denizin taşması ve dalgalar nedeniyle sahil bandı su altında kaldı.​​​​​​​

        Aşırı yağışlar, Karacabey ilçesine bağlı Bayramdere, Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

        Deniz taşkını nedeniyle sahil şeridi su altında kalırken, burada bulunan iş yerlerini su bastı.

        Karacabey Belediyesi ve BUSKİ ekipleri,11 iş makinesi, 2 motopomp, 5 araç, 35 personel ile taşkına müdahale ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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