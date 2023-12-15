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        Geçen yıl alarm veren Bursa'nın barajları kışı bereketli geçiriyor

        CEM ŞAN - Bursa'nın içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdan biri olan ve geçen yıl aralık ayında kuruyan Nilüfer Barajı, bu sene mevsim normallerinin üzerinde düşen yağışlarla yüzde 37 doluluğa ulaştı, Doğancı Barajı'nın doluluğu ise yüzde 70'i geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:02 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:29
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        Geçen yıl alarm veren Bursa'nın barajları kışı bereketli geçiriyor
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        CEM ŞAN - Bursa'nın içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdan biri olan ve geçen yıl aralık ayında kuruyan Nilüfer Barajı, bu sene mevsim normallerinin üzerinde düşen yağışlarla yüzde 37 doluluğa ulaştı, Doğancı Barajı'nın doluluğu ise yüzde 70'i geçti.

        Nilüfer Çayı üzerinde kurulan ve 2007 yılından bu yana hizmet veren Nilüfer Barajı, geçen yıl bugünlerde mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilenerek kurudu.

        Yıllık 60 milyon metreküp su kapasitesine sahip bu baraj, son aylarda mevsim normallerinin üzerinde aldığı yağışlarla kışa iyi bir başlangıç yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, geçen yıl aralık ayının başında hiç su bulunmayan Nilüfer Barajı'nın doluluğu bugünlerde yüzde 37'ye yükseldi.

        İçme suyu ihtiyacının karşılandığı diğer kaynak olan yıllık 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nda da doluluk bir yıl öncesine göre yüzde 40'tan yüzde 71'e yükseldi.

        Barajlara hiç su girişi olmasa bile bu koşullarda Bursa'nın 104 günlük su rezervi bulunduğu belirlendi.

        - "Geçen seneki seviyelerin 3 katına yakın su rezervimiz bulunuyor"

        BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, AA muhabirine, sonbaharda geçen senenin aynı dönemine göre yağışlı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

        Meteorolojiyle sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Gülenç, gelecek ayların da yağışlı ve bereketli geçmesinin beklendiğini aktardı.

        Bursa'ya içme ve kullanma suyu sağlanan barajlardaki mevcut duruma değinen Gülenç, şu bilgileri verdi:

        "Bugün itibarıyla barajlarımızda geçen seneki seviyelerin 3 katına yakın su rezervimiz bulunuyor. Bu bizi son derece mutlu ediyor, sevindiriyor. Geçen sene bugünlerde Nilüfer Barajı'mızda hiç su yoktu, şu anda doluluk yüzde 37'ye ulaştı. Doğancı Barajı'mız da geçen yıl yüzde 40 mertebesinde iken şu anda yüzde 71. Sonbahar yağışlarıyla iki barajımızda da çok şükür ileri bir seviyede yükselmeler oldu. Gelecek günlerde de devam edecek yağışlarla barajlarımızı kısa sürede dolduracağız."

        Gülenç, 2022 yılına göre avantajlı bir durumda olduklarını dile getirerek, geçen yıl barajlarda su az olduğu için tüm yer altı kuyularını devreye aldıklarını anlattı.

        Bugün itibarıyla yer altından bir damla bile su çekmediklerini, şebekeye tamamen barajların suyunu verdiklerini bildiren Gülenç, geçen sene 13 milyon metreküp olan barajlardaki su rezervinin 35 milyon metreküpe çıktığını ifade etti.

        - "Bu sene suyumuz bol diye rehavete kapılmayalım"

        Suyu tasarruflu kullanma konusunda Bursalılara hatırlatmalarda bulunan Gülenç, şöyle devam etti:

        "Sürekli uygulamamız ve yapmamız gereken; suyu tasarruflu kullanmamız lazım. Geçen sene bunu daha etkin bir şekilde duyurmuştuk. Tasarruflu su kullanmaya devam etmelerini Bursa halkımızdan beklemekteyiz. Bu konuda Bursa halkımız çok duyarlı, tasarruf konusundaki tedbirleri uyguladılar. Bu sene suyumuz bol diye rehavete kapılmayalım. Suyu tasarruflu kullanma konusunda Bursa halkımıza tekrar bu mesajımızı iletmek istiyoruz."

        Güngör Gülenç, Bursa'nın 2060 yılına kadar su ihtiyacının karşılanması amacıyla 3'üncü kaynak olarak Çınarcık Barajı'ndan kente su sağlanmasına yönelik projenin ihale sürecinin tamamlandığını belirtti.

        Orhaneli ilçesindeki bu barajın yıllık 145 milyon metreküp suya sahip olduğunu aktaran Gülenç, "Yaklaşık 150 milyon avroluk projeyi işin büyük olmasından dolayı 9 ayrı parçaya bölerek ihale ettik. Her birinin de ihalesi bitti. Geçenlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın başkanlığında tüm yüklenicilerle sözleşmeler imzalandı. Yakın zamanda da inşallah temel atma töreninde birlikte olacağız. Bursa halkımıza bu inşaatın başladığını oradan hep birlikte duyuracağız." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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