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        Karacabey'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında polisin düzenlediği operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 13:02 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:03
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        Karacabey'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Bursa’nın Karacabey ilçesinde, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında polisin düzenlediği operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinin deposunda yaptıkları aramada 616 litre kaçak alkol, 44 adet rakı yapımında kullanılan kit, 135 adet viski yapımında kullanılan kit ve 60 metre uzunluğunda sahte etiket ele geçirdi.

        Gözaltına alınan R.D. (32), emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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