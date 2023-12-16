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        Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bursa'nın Kestel ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 13:03 Güncelleme: 16.12.2023 - 13:11
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        Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Bursa'nın Kestel ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde ev tekstili ürünleri alanında faaliyet gösteren bir firmaya ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekipleri, kısa sürede fabrikanın tüm bölümlerini saran alevleri kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

        Yağışın da etkili olduğu bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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