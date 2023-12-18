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        Bursa'da kontrolden çıkan otomobil devrildi

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 14:12 Güncelleme: 18.12.2023 - 14:12
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        Bursa'da kontrolden çıkan otomobil devrildi
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        Bursa’nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi.

        Alemdar Mahallesi Mudanya Caddesinde seyir halinde olan Muhammet Demirarar idaresindeki 34 ENA 109 plakalı otomobil kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak devrildi.

        Sürücü Demirarar ve yanındaki 2 arkadaşı kendi imkanlarıyla otomobilden yara almadan çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis, yolda güvenlik önlemi alırken, kaza yapan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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