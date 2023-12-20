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        Karacabey'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamalarda 12 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 12:03 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:05
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        Karacabey'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamalarda 12 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada ilçe genelinde düzensiz göç ile mücadele kapsamında uygulama yapıldı.

        Uygulama kapsamında bilgileri sorgulanan 82 yabancı uyrukludan 12'sinin düzensiz göçmen oldukları belirlendi. Bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin adından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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