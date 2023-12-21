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        Bursa'da 20 yaşındaki gencin telefonu için bıçaklanarak öldürülmesine 16 yıl hapis cezası verildi

        Bursa'da 20 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yargılanan 3 sanıktan biri, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 10:47 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:47
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        Bursa'da 20 yaşındaki gencin telefonu için bıçaklanarak öldürülmesine 16 yıl hapis cezası verildi
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        Bursa'da 20 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yargılanan 3 sanıktan biri, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Güven D. (19), başka suçtan tutuklu sanık Şahin D. (24), olayda hayatını kaybeden İsmail Aslantürk'ün annesi ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Mert O. (24) ise duruşmaya gelmedi.

        Duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le bağlanan maktulün babası Serkan Aslantürk, şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Sanıklar iştirak halinde oğlumu öldürdüler. Bunu, oğlumun telefonunu alamadıkları için yaptıklarını düşünüyorum." dedi.

        Anne Hasret Büyükarslan da sanıkların kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Şahin D, "Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim." diye konuştu.

        Güven D. ise önceki beyanlarını tekrar etti.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti Güven D'yi, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 16 yıl hapis cezasına hükmetti.

        Heyet, haklarında "yardım bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçundan dava açılan Mert O. ile Şahin D'nin ise beraatlerine karar verdi.

        Geçen yıl aralık ayında meydana gelen olayda, ihbar üzerine Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi'ndeki bir eve giden polis ekipleri, İsmail Aslantürk'ü bıçaklanmış halde bulmuştu.

        Hastaneye kaldırılan Aslantürk hayatını kaybetmişti.

        Dairenin Baran P'ye ait olduğu tespit edilmiş, yapılan çalışma sonucu eve pencereden giren Şahin D, Güven D, Mert O. ve İsmail Aslantürk'ün burada telefon meselesi nedeniyle tartıştıkları, Güven D'nin, alacağına karşılık telefonunu almak istediği Aslantürk'ü bıçakla yaraladığı belirlenmişti.

        Olayın ardından Şahin D, Güven D ve Mert O. gözaltına alınmış, Güven D. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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