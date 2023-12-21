Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 4 kişi kurtarıldı

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, sulama kanalına devrilen araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 5 kişiden biri hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:47 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 4 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, sulama kanalına devrilen araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 5 kişiden biri hayatını kaybetti.

        Raif Ç. idaresindeki 16 BYE 76 plakalı otomobil, kırsal Demireli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ters dönerek ön tarafı suyun içinde kalan araçta bulunan 5 kişi, ekipler tarafından çıkarıldı.

        Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bu kişilerden Mustafa Özcan (67), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Tedavileri süren Raif Ç. ile diğer 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        3 kişiyi öldüren caniye 'iyi hal' indirimi!
        3 kişiyi öldüren caniye 'iyi hal' indirimi!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Rezervlerde yeni rekor
        Rezervlerde yeni rekor
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Otomobilde kadına dayak!
        Otomobilde kadına dayak!
        Kırmızı kart kaosu!
        Kırmızı kart kaosu!
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Dev teklif yolda!
        Dev teklif yolda!
        Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden tamamlanacak
        Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden tamamlanacak
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"

        Benzer Haberler

        Bursaspor Başkanı Günay: Kavgadaki hırsı, keşke sahada gösterseydiniz
        Bursaspor Başkanı Günay: Kavgadaki hırsı, keşke sahada gösterseydiniz
        Fabrika çatısındaki yangına müdahale ederken düşen işçi ağır yaralandı
        Fabrika çatısındaki yangına müdahale ederken düşen işçi ağır yaralandı
        Babasının evindeki eşyaları izinsiz satınca gözaltına alındı
        Babasının evindeki eşyaları izinsiz satınca gözaltına alındı
        Elini kesim makinesine kaptıran işçinin işaret parmağı koptu
        Elini kesim makinesine kaptıran işçinin işaret parmağı koptu
        Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı
        Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı
        Kocası katletmeden önce yakınlarına 'Ölümüm Ali'nin elinden olacak' demiş -...
        Kocası katletmeden önce yakınlarına 'Ölümüm Ali'nin elinden olacak' demiş -...