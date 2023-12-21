Bursa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 4 kişi kurtarıldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, sulama kanalına devrilen araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 5 kişiden biri hayatını kaybetti.

Raif Ç. idaresindeki 16 BYE 76 plakalı otomobil, kırsal Demireli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ters dönerek ön tarafı suyun içinde kalan araçta bulunan 5 kişi, ekipler tarafından çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bu kişilerden Mustafa Özcan (67), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavileri süren Raif Ç. ile diğer 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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