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        Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 08:27 Güncelleme: 23.12.2023 - 08:27
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        Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 08.00-12.55 saatlerinde yapılması planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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