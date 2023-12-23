Bursa Deniz Otobüslerinde yeni sefer iptalleri

Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 4'ü daha iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle, 08.00-12.55 saatlerinde Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) hatlarında yapılması planlanan 8 sefer de iptal edilmişti.

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