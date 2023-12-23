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        Bursa Deniz Otobüslerinde yeni sefer iptalleri

        Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 4'ü daha iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 08:27 Güncelleme: 23.12.2023 - 08:27
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        Bursa Deniz Otobüslerinde yeni sefer iptalleri
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        Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 4'ü daha iptal edildi.

        BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

        Aynı gerekçeyle, 08.00-12.55 saatlerinde Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) hatlarında yapılması planlanan 8 sefer de iptal edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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