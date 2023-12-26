Bursa'daki şehit askerleri anmak ve Filistin'e destek vermek için yürüyüş düzenlendi Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askeri anmak ve İsrail'in Gazze'de saldırılarını sürdürdüğü Filistin'e destek vermek için protesto yürüyüşü düzenlendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askeri anmak ve İsrail'in Gazze'de saldırılarını sürdürdüğü Filistin'e destek vermek için protesto yürüyüşü düzenlendi.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa Mudanya Üniversitesi akademisyenleri ile idari personelinin cübbeleriyle katıldığı yürüyüş, Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu önünden başlayarak, Orhangazi Parkı'nda son buldu.

Yürüyüşün ardından 3 üniversitenin temsilcileri Türkçe, İngilizce ve Arapça bildiri okudu.

Türkçe bildiriyi okuyan BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Songül Akbulut Özen, "23-24 Aralık 2023'te Irak'ın Kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı kapsamında görev icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine yönelik bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırı nedeniyle 12 Mehmetçiğimiz şehit düşmüş bulunmaktadır. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Menfur saldırıda şehit olan askerlere rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı ve saldırılarda yaralanan askerlere de Allah'tan şifa dilediklerini belirten Özen, "Bursa akademi camiası olarak hain saldırıları düzenleyen bölücü terör örgütü PKK'yı ve arkasındaki güç odaklarını en şiddetli şekilde kınıyoruz. Kahraman ordumuz tarafından ülkemizin huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan terör unsurlarına yönelik içeride ve dışarı yürütülen harekâtları destekliyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava ve karadan yürüttüğü saldırılarının ise üçüncü ayında şiddetini artırarak devam ettiğini belirten Özen, şunları kaydetti:

"Söz konusu saldırılarda sivil yerleşim yerleri, hastaneler, ibadet yerleri ve eğitim kurumları bilinçli bir şekilde hedef alınmakta, masum Filistin halkı katledilmektedir. İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak hareket etmektedir. İsrail’in orantısız ve hukuk tanımayan ağır saldırıları nedeniyle yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybederken, 50 bin kişi yaralanmış ve 100 binlerce insan da yerinden edilmiş durumdadır. Bununla birlikte İsrail'in Gazze'ye uyguladığı hava, kara ve deniz ablukası nedeniyle insani yardımlar da hayatta kalma mücadelesi veren Filistin halkına ulaştırılamamaktadır. İsrail'in saldırıları ve engellemeleri sebebiyle temiz su, gıda ve ilaca ulaşımın neredeyse imkansız hale geldiği Gazze’de Filistin halkı uluslararası toplumun gözü önünde katliama ve ölüme terk edilmiş durumdadır."

Prof. Dr. Songül Akbulut Özen'in okuduğu ortak Türkçe bildirinin ardından, Arapça bildiriyi BUÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Mısırlı, İngilizce bildiriyi ise Mudanya Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Fatih Yavuz okudu.

Yürüyüş, Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu önünden başlayarak, Orhan Gazi Parkı'nda yapılan basın açıklamasının ardından tamamlandı.