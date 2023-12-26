Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'daki şehit askerleri anmak ve Filistin'e destek vermek için yürüyüş düzenlendi

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askeri anmak ve İsrail'in Gazze'de saldırılarını sürdürdüğü Filistin'e destek vermek için protesto yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 17:01 Güncelleme: 26.12.2023 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'daki şehit askerleri anmak ve Filistin'e destek vermek için yürüyüş düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askeri anmak ve İsrail'in Gazze'de saldırılarını sürdürdüğü Filistin'e destek vermek için protesto yürüyüşü düzenlendi.

        Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa Mudanya Üniversitesi akademisyenleri ile idari personelinin cübbeleriyle katıldığı yürüyüş, Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu önünden başlayarak, Orhangazi Parkı'nda son buldu.

        Yürüyüşün ardından 3 üniversitenin temsilcileri Türkçe, İngilizce ve Arapça bildiri okudu.

        Türkçe bildiriyi okuyan BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Songül Akbulut Özen, "23-24 Aralık 2023'te Irak'ın Kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı kapsamında görev icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine yönelik bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırı nedeniyle 12 Mehmetçiğimiz şehit düşmüş bulunmaktadır. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.

        Menfur saldırıda şehit olan askerlere rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı ve saldırılarda yaralanan askerlere de Allah'tan şifa dilediklerini belirten Özen, "Bursa akademi camiası olarak hain saldırıları düzenleyen bölücü terör örgütü PKK'yı ve arkasındaki güç odaklarını en şiddetli şekilde kınıyoruz. Kahraman ordumuz tarafından ülkemizin huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan terör unsurlarına yönelik içeride ve dışarı yürütülen harekâtları destekliyoruz." ifadesini kullandı.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik hava ve karadan yürüttüğü saldırılarının ise üçüncü ayında şiddetini artırarak devam ettiğini belirten Özen, şunları kaydetti:

        "Söz konusu saldırılarda sivil yerleşim yerleri, hastaneler, ibadet yerleri ve eğitim kurumları bilinçli bir şekilde hedef alınmakta, masum Filistin halkı katledilmektedir. İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak hareket etmektedir. İsrail’in orantısız ve hukuk tanımayan ağır saldırıları nedeniyle yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybederken, 50 bin kişi yaralanmış ve 100 binlerce insan da yerinden edilmiş durumdadır. Bununla birlikte İsrail'in Gazze'ye uyguladığı hava, kara ve deniz ablukası nedeniyle insani yardımlar da hayatta kalma mücadelesi veren Filistin halkına ulaştırılamamaktadır. İsrail'in saldırıları ve engellemeleri sebebiyle temiz su, gıda ve ilaca ulaşımın neredeyse imkansız hale geldiği Gazze’de Filistin halkı uluslararası toplumun gözü önünde katliama ve ölüme terk edilmiş durumdadır."

        Prof. Dr. Songül Akbulut Özen'in okuduğu ortak Türkçe bildirinin ardından, Arapça bildiriyi BUÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Mısırlı, İngilizce bildiriyi ise Mudanya Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Fatih Yavuz okudu.

        Yürüyüş, Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu önünden başlayarak, Orhan Gazi Parkı'nda yapılan basın açıklamasının ardından tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT terör hedeflerini vurdu
        MİT terör hedeflerini vurdu
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Çalışan emekliye 5 bin TL açıklaması
        Çalışan emekliye 5 bin TL açıklaması
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Emniyet'e verilen Bentley'e Taksim'de yoğun ilgi
        Emniyet'e verilen Bentley'e Taksim'de yoğun ilgi
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Bursa Valiliğinden Gemlik'te yapıldığı iddia edilen yürüyüşle ilgili açıkla...
        Bursa Valiliğinden Gemlik'te yapıldığı iddia edilen yürüyüşle ilgili açıkla...
        Özel güvenlik görevlileri, 'göz yaşartıcı sprey'in etkilerini, önce kendile...
        Özel güvenlik görevlileri, 'göz yaşartıcı sprey'in etkilerini, önce kendile...
        Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya İnegöl'de...
        Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya İnegöl'de...
        Balkan Savaşları gazisinin protez bacağı Bursa'da hastanedeki müzede sergil...
        Balkan Savaşları gazisinin protez bacağı Bursa'da hastanedeki müzede sergil...
        Arkadaşını ziyaret etmek için gittiği fabrikada asansör boşluğuna düşen gen...
        Arkadaşını ziyaret etmek için gittiği fabrikada asansör boşluğuna düşen gen...
        (ÖZEL) Beden eğitimi öğretmeni milli atıcı, spor hayatına 33 madalya sığdır...
        (ÖZEL) Beden eğitimi öğretmeni milli atıcı, spor hayatına 33 madalya sığdır...