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        Bursa'nın dağ ilçesindeki doğal yaşam merkezi yeni yılı tam dolulukla karşılayacak

        Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhaneli'nde geçen yaz hizmete giren Beyce Doğal Yaşam ve Spor Merkezi'ndeki bungalovlar, yılbaşını yüzde 100 dolulukla geçirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 09:21 Güncelleme: 30.12.2023 - 09:31
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        Bursa'nın dağ ilçesindeki doğal yaşam merkezi yeni yılı tam dolulukla karşılayacak
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        Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhaneli'nde geçen yaz hizmete giren Beyce Doğal Yaşam ve Spor Merkezi'ndeki bungalovlar, yılbaşını yüzde 100 dolulukla geçirecek.

        Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) destekleriyle ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta 500 metre rakımlı Orhaneli Karagöz ve Mesire Alanı'nda inşa edilen tesis, turizm ve ekonomik istihdama katkı sağlıyor.

        Proje kapsamında, Osmanlı konağı, kır lokantası, mescit, spor tesisleri, çok amaçlı hizmet binası, rafting, karavan ve çadır kamp alanlarıyla yöresel ürün satış yerleri vatandaşlara hizmet veriyor.

        Merkezde 1 Haziran'da hizmete açılan 16 bungalov, şu ana kadar yerli ve yabancı çok sayıda turisti misafir etti.

        Yılbaşından 10 gün önce rezervasyonları tamamlanan bungalovların misafirleri, yeşilin ve doğanın içindeki ahşap evlerde bol oksijenli dağ havasıyla yeni yıla girecek.

        Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, AA muhabirine, bu ahşap evleri doğa turizminde iyi bir lokasyon oluşturmak için inşa ettiklerini söyledi.

        İlçenin yüzde 72'sinin ormanlardan oluştuğunu belirten Aykurt, bu tür projelerin ilçeye birçok açıdan katkı sağladığını anlattı.

        Orhaneli'nin Bursa merkeze 35-40 dakikalık uzaklıkta yer aldığını kaydeden Aykurt, şöyle konuştu:

        "Şehir gürültüsünden, egzoz kokusundan kurtulmanın en güzel yöntemi dağ yöresine gelip Orhaneli'nde konaklayarak zaman geçirmektir. Yılbaşına 10 gün kalmadan rezervasyonlarımız tamamlandı. 16 bungalov evimiz şu anda tamamen dolu. Yılbaşında gelen insanlar inşallah burada yeni yıla mutlu ve huzurlu girer. Yılbaşındaki yoğunluk bize şunları da gösterdi ki bungalovlara önemli düzeyde bir talep var. Bu talebi de göz önünde tutarak yeni bungalov evlerimizi hızla inşa ediyoruz. Yeni evlerimizle beraber 45 bungalov, kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacak."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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