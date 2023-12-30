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        Orhaneli ilçesinde öğrenciler arasında bilgi yarışması yapıldı

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 10:00 Güncelleme: 30.12.2023 - 10:01
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        Orhaneli ilçesinde öğrenciler arasında bilgi yarışması yapıldı
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması" düzenlendi.

        Demirci Ortaokulu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen yarışmada, 8 okuldan öğrencilerin oluşturduğu gruplar dereceye girme mücadelesi verdi.

        Yarışmada, İbrahim Hüsniye Çağlayan Ortaokulu birinci, Hacı Mustafa Öden Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Termik Santral Ortaokulu üçüncü oldu.

        Katılan tüm öğrencilere İlçe Müftülüğü kitap hediye etti. Dereceye giren okul gruplarına ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çeşitli hediyeler verdi.

        Programa, Orhaneli Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Özen, İlçe Müftüsü Ahmet Fuat Candır, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Ankit ile okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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