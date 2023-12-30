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        Bursa'da kaybolduktan sonra bilinci kapalı bulunan alzaymır hastası öldü

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, kaybolduktan sonra bilinci kapalı bulunan 90 yaşındaki alzaymır hastası, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 03:13 Güncelleme: 30.12.2023 - 03:13
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        Bursa'da kaybolduktan sonra bilinci kapalı bulunan alzaymır hastası öldü
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, kaybolduktan sonra bilinci kapalı bulunan 90 yaşındaki alzaymır hastası, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı kırsal Kızılhisar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Arif Çelik'e dün öğlen yemek getiren yakınları, yaşlı adamın evinde olmadığını fark etti.

        Bir süre bekleyen yakınları, Çelik geri dönmeyince durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), ANDA, BAKUT, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve İHH arama kurtarma ekipleri, ​​​​​​​alzaymır hastası olduğu belirtilen adamı bulmak için çalışma başlattı.

        Çelik, dron araması sonucu Kızılhisar ile Mecidiyeköy arasında, çalılıkların içinde bilinci kapalı şekilde bulundu.

        Ekipler tarafından Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Arif Çelik'in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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