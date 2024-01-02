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        Bursa'da aniden yola çıkan çocuğu fark eden sürücünün "hayat kurtaran" manevrası kamerada

        Bursa'nın Gürsu ilçesinde aniden yola çıkan kız çocuğunun, otomobil sürücüsünün refleksiyle çarpılmaktan kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 16:04 Güncelleme: 02.01.2024 - 16:04
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        Bursa'da aniden yola çıkan çocuğu fark eden sürücünün "hayat kurtaran" manevrası kamerada
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        Bursa'nın Gürsu ilçesinde aniden yola çıkan kız çocuğunun, otomobil sürücüsünün refleksiyle çarpılmaktan kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İstiklal Mahallesi'nde 5 yaşındaki H.Ç, ailesinin yanında dururken koşarak yola çıktı. Bu sırada yoldan geçen otomobilin sürücüsü, çocuğu fark ederek direksiyonu sola kırdı.

        Otomobilin, park halindeki 16 GA 347 plakalı minibüse çarptığı kazada yaralanan olmadı.

        Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, sürücünün aniden yola çıkan çocuğu görünce direksiyonu kırmasının ardından aracıyla minibüse çarptığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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