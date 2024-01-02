Bursa'da aniden yola çıkan çocuğu fark eden sürücünün "hayat kurtaran" manevrası kamerada

Bursa'nın Gürsu ilçesinde aniden yola çıkan kız çocuğunun, otomobil sürücüsünün refleksiyle çarpılmaktan kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstiklal Mahallesi'nde 5 yaşındaki H.Ç, ailesinin yanında dururken koşarak yola çıktı. Bu sırada yoldan geçen otomobilin sürücüsü, çocuğu fark ederek direksiyonu sola kırdı.

Otomobilin, park halindeki 16 GA 347 plakalı minibüse çarptığı kazada yaralanan olmadı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, sürücünün aniden yola çıkan çocuğu görünce direksiyonu kırmasının ardından aracıyla minibüse çarptığı görülüyor.

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