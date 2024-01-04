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        Bursa'da tedavisi tamamlanan kızıl akbaba doğaya salındı

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi kırsalında bitkin bulunan ve 3 haftalık tedavi süreci sona eren kızıl akbaba doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 13:39 Güncelleme: 04.01.2024 - 13:54
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        Bursa'da tedavisi tamamlanan kızıl akbaba doğaya salındı
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        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi kırsalında bitkin bulunan ve 3 haftalık tedavi süreci sona eren kızıl akbaba doğaya bırakıldı.

        Çevre sakinleri tarafından bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Enfeksiyon, ishal, güç kaybı gibi sağlık sorunları bulunduğu belirlenen yırtıcı kuş, Karacabey ilçesindeki Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildi.

        Kızıl akbaba, veterinerler tarafından 3 hafta süren tedavisinin ardından Uludağ Milli Parkı'nın Bakacak mevkisinden doğaya salındı.

        DKMP 2. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, gazetecilere, Türkiye'de "kara", "sakallı", "kızıl" ve "küçük" olmak üzere 4 akbaba türünün tespit edildiğini söyledi.

        Doğaya saldıkları kızıl akbabanın yaklaşık 7,5 kilogram ağırlığında, dağlık ve kayalık alanlarda yaşayan bir tür olduğunu belirten Bozkurt, "Bursa'mızda uzun süredir görünmüyordu. 1975 yılında alınmış bir kayıt vardı. Nesli tükenme tehlikesi altında, ender bulunan türlerimizden. Kuş gözlemcileri tarafından yaklaşık 2 yıldır gözlemlenemiyordu. Varlığını tespit etmemiz açısından güzel bir gözlem oldu." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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