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        Bursa'da kuyumcudan hırsızlık anları kamerada

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kar maskeli 4 şüpheli tarafından soyulan kuyumcunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 06:25 Güncelleme: 05.01.2024 - 06:25
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        Bursa'da kuyumcudan hırsızlık anları kamerada
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kar maskeli 4 şüpheli tarafından soyulan kuyumcunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Konak Mahallesi Beşevler Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanındaki hırsızlık olayının yer aldığı görüntülerde, 1 şüphelinin etrafı kontrol ettikten sonra demir kesme aletiyle kepenk kilidini kesip camı kırdığı, ardından 2 şüphelinin daha arkasından gelip kuyumcu dükkanına girdiği görülüyor.

        Şüphelilerin ellerindeki çuvala ziynet eşyası ve altınları koyup kaçtığı anlar da kayıtlar da yer alıyor.

        Yaklaşık 38 saniyede gerçekleşen hırsızlık olayında 500 bin liralık altının çalındığı tespit edildi.

        Cuma günü meydana gelen olayda, otomobille caddeye gelen 4 kişiden 3'ü kuyumcu dükkanındaki yaklaşık 500 bin liralık altını çuvala koyup kaçmıştı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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