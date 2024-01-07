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        BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 11:58 Güncelleme: 07.01.2024 - 11:58
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        BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Aynı gerekçeyle 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferiyle 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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