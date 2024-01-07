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        Bursa'da fırtına ve sağanak etkili oldu

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 17:57 Güncelleme: 07.01.2024 - 18:50
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        Bursa'da fırtına ve sağanak etkili oldu
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Gün boyu süren yağış, öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Bunun sonucunda, Maltepe Mahallesi'nde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, 1. Çinko Sokak’taki 3 katlı bir evin bodrum katını su bastı.

        Suyun etkisiyle, cadde ve sokaklardaki kaldırım taşları yerinden söküldü.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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