Bursa'da fırtına ve sağanak etkili oldu
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Gün boyu süren yağış, öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Bunun sonucunda, Maltepe Mahallesi'nde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, 1. Çinko Sokak’taki 3 katlı bir evin bodrum katını su bastı.
Suyun etkisiyle, cadde ve sokaklardaki kaldırım taşları yerinden söküldü.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede çalışma başlattı.
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