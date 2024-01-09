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        Karacabey'de yorgun mermi evin içine düştü

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kimin ateşlediği bilinmeyen silahtan çıkan mermi, çatıyı delip evin içine düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 09:10 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:25
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        Karacabey'de yorgun mermi evin içine düştü
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        Bursa’nın Karacabey ilçesinde, kimin ateşlediği bilinmeyen silahtan çıkan mermi, çatıyı delip evin içine düştü.

        Hakan Kılıç'a ait Karacaahmet Mahallesi’nde bulunan eve yorgun mermi isabet etti. Sabah uyandıklarında evin oturma odasının tavanının delik olduğunu fark eden ev sahibi yerdeki mermi çekirdeğini gördü.

        Kimin ateşlediği bilinmeyen silahtan çıkan merminin ev sakinlerinin gece uyuduğu sırada tavanı delerek oturma odasına düştüğünü gören ev sahibi Hakan Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu mermiyi atanın bulunmasını istedi.

        Kılıç, iki çocuğunun olduğunu belirterek, "Bu mermi bize veya çocuklarımın canına mal olabilirdi, sakat bırakabilirdi. Artık silahlı sevinçten vazgeçmeliyiz. Halkımızın biraz daha bilinçli ve sorumlulukla hareket etmesini istiyoruz. Yaşanan örnekler ortadayken halen bu şekilde sorumsuzca hareket eden vatandaşların aklını başına almasını diliyoruz. Alacakları bir dakikalık keyfin, birilerinin canına mal olabileceğini düşünmelerini istiyoruz." dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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