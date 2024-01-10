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        Karacabey'de rastgele ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, sosyal medyada silahla ateş ettiklerine ilişkin görüntüler yayınlanan 2 zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 19:45 Güncelleme: 10.01.2024 - 19:50
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        Karacabey'de rastgele ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Bursa’nın Karacabey ilçesinde, sosyal medyada silahla ateş ettiklerine ilişkin görüntüler yayınlanan 2 zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada 2 kişinin ayrı bölgelerde silahla rastgele ateş ettiği ve halkın güvenliğini tehlikeye soktuğuna ilişkin paylaşımlar üzerine harekete geçti.

        E.T. (28) ve N.İ. (26) oldukları belirlenen şüpheliler polis ekiplerince evlerine yapılan baskında yakalandı.

        Bu adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca ile bir tüfek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, haklarında ilgili kanunlara muhalefet suçundan işlem yapılarak, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ayrıca, Karacabey’de yapılan farklı olay ve asayiş uygulamalarında, 2 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği ve bir kurusıkı tabanca ele geçirilerek muhafazaya alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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