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        Bursa'da kocasının bıçakladığı genç kadın öldü

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, yaşadıkları tartışma sırasında kocası tarafından bıçaklanan genç kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 19:23 Güncelleme: 11.01.2024 - 19:23
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        Bursa'da kocasının bıçakladığı genç kadın öldü
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, yaşadıkları tartışma sırasında kocası tarafından bıçaklanan genç kadın yaşamını yitirdi.

        Yenişehir ilçesi Yılmazlar Mahallesi Tuna Sokağı'nda ikamet eden Y.A. (24) bir süredir aralarında sorun olan eşi Petek A. (24) ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A. bıçakla eşinin boğazını kesti.

        Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipler Petek A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Y.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Petek A'nın cesedi Yenişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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