Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan meclis toplantısında BUSKİ açıklaması:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, meclis toplantısında gündeme getirilen BUSKİ'de yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin ocak ayı toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın başkanlığında yapıldı.

CHP Grup Sözcüsü tarafından gündeme getirilen ve halen hukuki sürecin devam ettiği BUSKİ'de yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapan Aktaş, konunun siyasi zemine taşınmasına tepki gösterdi.

Olayın anlaşıldığı andan itibaren hukuka başvurduklarını kaydeden Aktaş, "Olayın tarafı olsam veya yakınımdan birileri taraf olsa gizlemeye, örtmeye çalışırım. Sanki hukuka intikal ettirmekle bunun kamuoyunda duyulacağını bilmiyor muyuz? Gizlilik çerçevesinde, bütün eski kayıtları da incelemek kaydıyla 48 saat o bölgeye hiç kimseyi sokmadan gerekli incelemeler, çalışmalar yapılmış. Konuyla alakalı bir personelimiz, iki kişi de imzası olduğu için sorumlu. Masum da olabilirler, olayın tarafı da olabilirler. Ben hukuk adamı değilim. Bunu çözecek olan ben değilim. Ben kamu yöneticisiyim. Bana düşen gördüğüm bir aksaklığı hukuka intikal ettirmek. Bunu da zamanında yapmışım. Bir gün bile kaybetmemişim." açıklamasını yaptı.

Aktaş, konuyla ilgili CHP İl Başkanlığının BUSKİ binası önünde basın açıklaması yapıp, "CHP Büyükşehir adayının göreve gelmesiyle bu sorunların biteceği" yönündeki söylemlerine tepkilerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana kalsa siz tiyatro salonları yapın. Nilüfer'de insanları o kültür merkezleriyle, tiyatro salonlarıyla buluşturun. Orada o tiyatroları oynayın. Buradan 'Alinur Aktaş bunu yaptı' gibi bir algıyla 'Mustafa Bozbey gelecek bunu düzeltecek' algısıyla yaklaşmak doğru değil. Ben bir soru sordum. Benim aile vakfım yok. Belediyenin müteahhitlerine kese yapacaksın. Aile vakfı diye o vakfı finanse edeceksin, gidip orada oturacaksın. Kusura bakmayın yaptığımız işte tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. 20 senedir bu işi yapıyorum. Alnım açık, başım dik. Benimle ilgili 1 lirayı bulsunlar, bu ülkeyi terk ederim. Bu kadar açık ve net söylüyorum."

Nilüfer Belediyesinin yönetmeliğe aykırı ve izinsiz olarak Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarına led panolar diktiğini belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Sanki bir gece yarısı gidip çökmüşüz, ledleri kaldırmışız gibi bir algı yapılıyor. Neden aylar süren yazışmaları söylemiyorsunuz. Defalarca resmi yazı yazdık. 'Bunları kaldırın, bunlar uygunsuz' dedik. Aynı uyarıları kendi partimizin belediyelerine de yaptık. Osmangazi ve Yıldırım belediyeleri kaldırdı. Nilüfer Belediyesi tüm uyarılara rağmen kaldırmadı. Bu konuda bu mecliste kabul edilen yönetmelik açık ve net. Yönetmeliğin gereği bundan sonra da yapılacak. Kamu zararı algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Yaptığımız işlemde en ufak bir hukuksuzluk varsa tüm zararı ben kendi cebimden ödeyeceğim."

Katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda Bursa’yı temsil eden ve başarı elde eden Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu öğrencileri, öğretmen ve idarecileri mecliste ödüllendirildi. Öğrenci ve öğretmenleri kutlayan Aktaş, 50'şer bin liralık hediye çeklerini öğrencilere takdim etti.