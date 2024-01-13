Bursaspor'un yeni yönetiminin belirleneceği genel kurul 20 Ocak'a ertelendi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor'da, Olağanüstü Seçimli İdari ve Mali Genel Kurulu ilk oturumda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 20 Ocak'a ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genel kurulun ilk toplantısına 55 üye katıldı.

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder, toplantının 20 Ocak Cumartesi saat 14.00'de çoğunluk aranmaksızın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Genel kurulda, kulüp başkanlığına aday olan Sinan Bür ile Raşit Barışıcı'nın listeleri yarışacak.

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