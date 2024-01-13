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        Bursaspor'un yeni yönetiminin belirleneceği genel kurul 20 Ocak'a ertelendi

        TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor'da, Olağanüstü Seçimli İdari ve Mali Genel Kurulu ilk oturumda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 20 Ocak'a ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 14:27 Güncelleme: 13.01.2024 - 14:28
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        Bursaspor'un yeni yönetiminin belirleneceği genel kurul 20 Ocak'a ertelendi
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        TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor'da, Olağanüstü Seçimli İdari ve Mali Genel Kurulu ilk oturumda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 20 Ocak'a ertelendi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genel kurulun ilk toplantısına 55 üye katıldı.

        Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder, toplantının 20 Ocak Cumartesi saat 14.00'de çoğunluk aranmaksızın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

        Genel kurulda, kulüp başkanlığına aday olan Sinan Bür ile Raşit Barışıcı'nın listeleri yarışacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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