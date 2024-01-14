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        Bursa'da horoz dövüştürülen çadırlardaki 2 şüpheli gözaltına alındı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde horoz dövüştürülen çadırlara düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 09:57 Güncelleme: 14.01.2024 - 10:04
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        Bursa'da horoz dövüştürülen çadırlardaki 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde horoz dövüştürülen çadırlara düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Değirmenönü Mahallesi'nde bir alanda horoz dövüşü yaptırıldığı bilgisine ulaştı.

        Horoz dövüştürülen çadırlara farklı birimlerden çok sayıda polisin katılımıyla baskın yapıldı.

        Karşılarında polisi gören bazı kişiler kaçarken, bazıları horoz dövüşü yaptırmadıklarını, mangal partisi için toplandıklarını iddia etti.

        AA ekibince görüntülenen operasyonda ekipler, çadırlarda ve park halindeki araçlarda arama yaptı.

        Alandaki horozları koruma altına alan ekipler, horoz sahibi M.G. ile dövüşü organize ettiği öne sürülen M.Ç'yi gözaltına aldı.

        Şüpheliler hakkında, hayvana eziyet etme ve kumar oynanması için yer sağlama suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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