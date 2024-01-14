Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Salon:TVFCengiz Göllü

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Nilüfer Belediyespor: Aslı Ertek Aşçıoğlu, Lila Şengün, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Yordanova (Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk, Nazlı Eda Kafkas)

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Ceren Karagöl, Micaya, Aslıhan Kılıç, Samedy, Hande Korkut, Markova (Derya Çayırgan, Guerra)

Setler: 25-23, 25-15, 27-25

Süre: 86 dakika (31, 25, 30)

BURSA

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