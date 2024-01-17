Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İşi bırakmadan önce yaptırdığı anahtarla kasayı soydu

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, eski iş yerinin çelik kasasından 1 milyon 860 bin lira değerinde Türk lirası ve döviz çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 09:53 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşi bırakmadan önce yaptırdığı anahtarla kasayı soydu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, eski iş yerinin çelik kasasından 1 milyon 860 bin lira değerinde Türk lirası ve döviz çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Minareliçavuş Mahallesi'nde A.T.K'ye ait plastik sanayisinde faaliyet gösteren fabrikanın kasasından 60 bin dolar, 40 bin lira ve 400 avro çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Parmak izi tespitinin ardından çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin daha önce iş yerinde çalışan ve 6 ay önce ayrılan Sezer A. olduğunu belirledi.

        Bu kişinin MR çektirmek için özel bir hastanede olduğunu tespit eden ekipler, harekete geçerek şüpheliyi 49 bin 500 dolar ve 200 avroyla gözaltına aldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Sezer A'nın ifadesinde, çalıştığı dönemde çelik kasanın anahtarını kopyalayıp işi bıraktığını, sağlık sorunları ve kredi kartı borcu olduğu için hırsızlık yaptığını ve paranın bir bölümüyle 5 aylık kirasını ödeyip lüks cep telefonu aldığını itiraf ettiği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sezer A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Güvenlik kameralarının kayıtlarında, Sezer A'nın iş yerine geldikten sonra tekrar çıktığı, yolda yürüdüğü ve minibüse bindiği görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bursa'da 1000 polisin katıldığı operasyonda 49 uyuşturucu şüphelisi yakalan...
        Bursa'da 1000 polisin katıldığı operasyonda 49 uyuşturucu şüphelisi yakalan...
        Bursa'da yolda kalan otomobili iten kişilerin kazadan kurtulma anı güvenlik...
        Bursa'da yolda kalan otomobili iten kişilerin kazadan kurtulma anı güvenlik...
        Bursaspor İnfo Yatırım, başantrenör Serhan Kavut ile anlaştı
        Bursaspor İnfo Yatırım, başantrenör Serhan Kavut ile anlaştı
        Bursaspor İnfo Yatırım, başantrenör Zdovc ile yollarını ayırdı
        Bursaspor İnfo Yatırım, başantrenör Zdovc ile yollarını ayırdı
        Bursa'da durakta fenalaşan kişi hayatını kaybetti
        Bursa'da durakta fenalaşan kişi hayatını kaybetti
        Şarkıcı Esra Akman'ın 11'inci kattan düşen kardeşi öldü (2)
        Şarkıcı Esra Akman'ın 11'inci kattan düşen kardeşi öldü (2)